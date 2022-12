Walid Regragui trots op zijn spelers: "We wilden geschiedenis schrijven"

Dankzij de overwinning op Canada (2-1) van donderdag plaatste Marokko zich niet alleen voor de achtste finales van het WK 2022, maar eindigde het ook bovenaan in groep F.

Marokko-coach Walid Regragui was trots op deze fantastische prestatie en maakte van de gelegenheid gebruik om een ā€‹ā€‹boodschap te sturen aan critici van Afrikaanse selecties.

"We hebben vandaag geleden, er waren veel blessures, maar we toonden een geweldige gemoedstoestand. We wilden de geschiedenis ingaan", zei de Marokkaanse coach tegenover beIN Sports. "Deze druk was niet makkelijk. We scoorden zeven punten voor een Afrikaans land. We zijn blij voor de mensen. Het was niet iedereen gegeven om als eerste te finishen tegen de vice-wereldkampioen en de halve finalist, we wilden graag laten zien wat we waren waard, we werden bekritiseerd, wij Afrikaanse naties. Maar Afrika heeft goede spelers, goede coaches, we moeten genieten, maar we deden niets. We zijn terecht in de achtste finales."

Na Senegal is Marokko het tweede Afrikaanse land die zich kwalificeerde voor de achtste finales, mogelijk in afwachting van Ghana of zelfs Kameroen op vrijdag.