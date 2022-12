Van der Elst kijkt naar middenveld van de toekomst: "Witsel? Die heeft een fantastische carrière gehad, maar het is genoeg geweest"

Er zullen de komende interlands heel wat wijzigingen doorgevoerd worden bij de nationale ploeg, zoveel is zeker. Franky Van der Elst stelde in HBvL zijn ideaal middenveld samen.

Met jongens die er nu ook al bij waren. “Ik zou Youri Tielemans als meest controlerende middenvelder laten spelen in de driehoek in het midden. Hij wil de bal, heeft goede voeten en kan gemakkelijk voor de verderzetting zorgen. Onana zou ik als een box-to-boxspeler gebruiken, een nummer acht die met zijn groot loopvermogen op en af loopt en niet vastgepind staat op zijn positie. Al moet hij dat wel niet als een kieken zonder kop doen: hij moet op tijd terug voor de verdediging staan", aldus de ex-international.

"Die twee kunnen onderling ook van positie wisselen om wat dynamiek in de driehoek te krijgen. Kevin De Bruyne gebruik ik als nummer tien, zijn klasse zou centraal beter uit de verf moeten komen. En dan kan Trossard voorin in de ploeg komen. Axel Witsel? Euh, die heeft een geweldige carrière gehad, maar het is genoeg geweest. Het mag wel wat dynamischer."