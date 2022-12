Johan Boskamp maakt de eindbalans op van Roberto Martinez

De exit van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels is het ideale moment om de rekening op te maken van de Spanjaard.

Johan Boskamp had bij de bekendmaking van de selectie voor het WK in Qatar al een gevoel dat Martinez zou opstappen. “Hij koos duidelijk voor een laatste dansje met zíjn spelers, de jongens die hij al die jaren trouw is gebleven”, zegt Boskamp bij Het Belang van Limburg.

“Aan de ene kant is het mooi dat hij die gasten nooit heeft laten vallen. Anderzijds blijf je toch achter met een gevoel van ‘wat had kunnen zijn’.”

Boskamp bleef dan ook op zijn honger zitten in de zes jaar van Martines. “België stond weliswaar een jaar of dertig eerste op de wereldranglijst, maar een prijs hebben ze niet gewonnen. Dan sta ik liever 25e mét een prijs op mijn palmares.”

Zeker op het vorige WK was er veel mogelijk. “Maar toen speelden ze veel te schijterig in die halve finale tegen Frankrijk. Eigenlijk was dat al een voorbode voor dit WK. Sindsdien is het alleen maar bergaf gegaan met de nationale ploeg. Een nieuwe wind was dus wel nodig.”