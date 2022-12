🎥 Oefenwedstrijd van KV Oostende loopt fout, scheidsrechter onderbreekt match

Op trainingskamp in Spanje is het foutgelopen in een duel tussen KV Oostende en het Nederlandse Zwolle.

De plaatselijke scheidsrechter legde de wedstrijd even stil in de eerste helft. Na een korte onderbreking werd er opnieuw verder gespeeld. Volgens de scheidsrechter werd de lijnrechter in het Engels uitgescholden door de bank van KV Oostende na betwistingen over een strafschop.

"Een bizarre wending. De arbitrage vertrekt naar de kleedkamer. De trainer van Oostende kreeg een volslagen overdreven rode kaart nadat hij het oneens was met een beslissing van de leidsman. Omdat de trainer zelf niet weg wil, vertrekt de arbitrage", klonk het bij PEC Zwolle.

"Consternatie alom in deze oefenmatch tegen PEC Zwolle. Na een discutabele penaltyfase voor KVO krijgt onze trainer rood. Vervolgens verlaat de lokale scheidsrechter het veld en de wedstrijd ligt stil", schreef KVO op Twitter.

De situatie werd uitgepraat en er kon opnieuw gespeeld worden. Het rood van Thalhammer bleef wel staan. Oostende won met 1-0 na een goal van Nick Bätzner.