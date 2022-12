Amadou Onana: "Geloof me, we gaan sterker terugkomen"

De uitschakeling van België op het WK is nog niet helemaal verwerkt. Amadou Onana blijft desalniettemin optimistisch voor de toekomst.

Zoals veel van zijn ploegmaats bij de Rode Duivels deelt ook Amadou Onana een boodschap op sociale media voor de Belgische supporters. "Het doet nog altijd pijn en dat zal ook nog een tijdje zo blijven", zegt de jonge middenvelder over de uitschakeling op het WK."

Het was voor hem zijn allereerste grote toernooi met de nationale ploeg. ""Ondanks alles ben ik dankbaar voor deze ongelooflijke ervaring. Deel uitmaken van deze spelersgroep op het WK 2022 in Qatar maakt me trots. Ik zal dat nooit vergeten."

"Een speciale bedanking aan Roberto Martinez om mij de kans te geven om voor mijn land te spelen, ik wens je het beste", heeft Onana mooie woorden voor de voormalige bondscoach. De man in wie velen de middenvelder van de toekomst zien bij de Rode Duivels rondt af met een woordje voor de fans. "Bedankt voor alle steun. Geloof me, we gaan sterker terugkomen."