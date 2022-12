Scheidsrechters in Nederland nemen besluit en gaan geen uitleg meer geven: "Het is altijd negatief"

In de terugronde na het WK zal er in Nederland door de scheidsrechters geen uitleg meer gegeven worden over wedstrijdsituaties. Dat kondigde scheidsrechter Serdat Gözübüyük aan bij Ziggo Sport.

"In Nederland is het best uniek dat we na afloop van een wedstrijd voor de camera komen. En vaak alleen als het negatief is. Eigenlijk willen we het beleid volgen van de UEFA en de FIFA, gewoon geen commentaar geven over momenten", vertelde hij.

Dat besluit is intussen ook genomen. "In het nieuwe jaar gaat het ook niet meer gebeuren. Er is een discutabel moment geweest en dan hoor ik binnen vijf minuten geklop op mijn deur. Dan komt er een verslaggever of commentatoren vragen of ik zo sorry kom zeggen. Het is altijd negatief."