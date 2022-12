Thibaut Courtois opvallende aanwezige tijdens achtste finale op het WK voetbal

Thibaut Courtois heeft de achtste finales op het WK voetbal dan toch nog meegemaakt. Op een andere manier weliswaar dan hij vooraf in gedachten had.

Thibaut Courtois had er zeker op gerekend om met de Rode Duivels in actie te komen in de achtste finales in Qatar. Dat is er niet van gekomen, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het persoonlijke avontuur van de doelman in Qatar al helemaal voorbij is.

Op de sociale media staan afbeeldingen van onder meer Thibaut Courtois en zijn partner Mishel Gerzig in de tribunes tijdens de wedstrijd tussen Nederland en de Verenigde Staten, door Oranje gewonnen met 3-1. Courtois en Gerzig konden samen met de andere mensen in hun gezelschap even de uitschakeling van België uit het hoofd zetten. en tegelijkertijd nog van het WK genieten.

Hoofd leegmaken

De lachende gezichten op de foto's doen vermoeden dat Courtois er niet tegenop keek om nog een wedstrijdje mee te pikken op het WK. Uiteraard is het heel anders wanneer zo ook tijd gespendeerd kan worden met naasten en familie. Het hoofd leegmaken in aanloop naar een nieuw seizoen is waar de Rode Duivels nu allen alvast voldoende tijd voor hebben.