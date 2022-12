Zelfs in een oefenmatch: Anderlecht-spelers moeten wegduiken voor vuurpijlen

Anderlecht speelde gisteren een oefenmatch tegen het plaatselijke OIF Kreta. Die wedsrtrijd moest even stilgelegd worden vanwege vuurwerk uit de tribunes.

Het lijkt wel een algemene trend te worden: supporters die vuurwerk afsteken in de tribunes. Ook in Kreta, waar Anderlecht op stage is, gebeurde dat na het openingsdoelpunt van Konstantinos Balogiannis. De scheidsrechter legde de match enkele minuten stil.

Majeed Ashimeru moest zelfs wegduiken toen een vuurpijl hem op een haar na miste. De wedstrijd werd enkele minuten stilgelegd en hervat in een dikke rook. Bij het begin van de tweede helft maakte Benito Raman knap gelijk op aangeven van Sadiki. Zo eindigde het duel ook.