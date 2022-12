🎥 Hoopgevende beelden van AS Roma voor geblesseerde middenvelder

AS Roma heeft hoopgevende beelden van Georginio Wijnaldum verspreid. Die is al sinds augustus geblesseerd.

In augustus brak Georginio Wijnaldum zijn scheenbeen. Daardoor stond hij maanden aan de kant en kon hij een streep door het WK in Qatar trekken.

Aan Wijnaldums lijdensweg lijkt er een einde aan te komen. Zijn club AS Roma, die hem van PSG huurt, verspreidde beelden van Wijnaldum. Daarin zien we hem in het krachthonk een sprintje trekken. Er wordt verwacht dat hij na het WK kan terugkeren bij Roma. Vanaf januari zou hij opnieuw aan de groepstrainingen kunnen deelnemen.

Voor zijn blessure kwam Wijnaldum nog maar 1 keer in actie bij Roma. Het was tijdens de 1e speeldag van de Serie A tegen Salernitana. Wijnaldum mocht 12 minuten invallen.