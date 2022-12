Heel Brazilië bidt voor Pélé, maar dochters komen met update nadat hij door krant op palliatieve zorg wordt gesignaleerd

In Brazilië zijn ze tijdens het WK meer bezig met de gezondheidstoestand van levende legende Pélé dan met de prestaties van hun Goddelijke Kanaries. De krant Floha de S.Paulo bracht immers uit dat de voormalige topspits stervende was. Maar zijn dochters weerleggen dat nu.

Veel Brazilianen trokken naar het ziekenhuis waar Pélé was ondergebracht om voor hem te bidden. “Hij is oud en ziek, maar hij ligt nu in het ziekenhuis met een longinfectie”, zei dochter Kely bij tv-zender Globo. “En als hij weer beter is, komt hij terug naar huis. Er is geen sprake van dat we afscheid van hem nemen in het ziekenhuis.”

Pélé werd getroffen door corona en hield er een luchtwegeninfectie aan over. Vorig jaar werd hij hem darmkanker vastgesteld, maar sinds zijn operatie is hij stabiel. Hij gaat nog regelmatig naar het ziekenhuis voor behandelingen. “Die hebben resultaat”, zegt Flavia, ook een dochter van Pelé. “Het is heel oneerlijk dat ze zeggen dat hij terminaal is. Geloof ons, dat klopt niet.”