Eerste testspeler bij STVV speelde al in ons land

Het was vorige week aangekondigd en is nu ook effectief zo. STVV heeft een eerste testspeler op training verwelkomd.

STVV kan best wat versterking gebruiken, al is het vooral kijken of de club het nodige budget kan vrijmaken om iemand extra aan te werven.

Volgens Het Belang van Limburg is de 20-jarige Franse testspeler Maïdine Douane op training gearriveerd bij de Kanaries.

Hij was in het verleden al actief bij Metz en Seraing. Hij heeft de Franse en Algerijnse nationaliteit en trainde maandag voor het eerst mee.