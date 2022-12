Foutje Anderlecht? 22-jarig jeugdproduct dat mocht vertrekken maakte indruk op WK en weldra wellicht verkocht voor meer dan 15 miljoen

Bij Polen speelde dit WK ook een oude bekende van het Belgisch voetbal, al zal dat veel mensen ontgaan zijn. Jakub Kiwior speelde drie seizoenen voor de jeugd van Anderlecht, maar mocht daar vertrekken wegens niet goed genoeg. Momenteel wil Napoli vele miljoenen voor hem neertellen.

Kiwior speelde alle vier de matchen met Polen als basisspeler en werd enkel tegen Frankrijk drie minuten voor tijd vervangen. Iets dat ze duidelijk bij Anderlecht niet zagen aankomen. Al zag René Weiler wel iets in hem. Hij liet hem meetrainen met de A-ploeg, maar nadat Kiwior verstek moest geven omdat hij in Polen examens moest afleggen, liet Weiler hem helemaal links liggen. Daarna verdween hij helemaal uit beeld en in januari 2019 verkaste hij naar Slowakije , waar hij achtereenvolgens voor Podbrezova en MSK Zilina uitkwam.

Vorig seizoen kwam er echter onverwacht belangstelling uit de Serie A en Spezia Calcio betaalde 2,2 miljoen voor hem. Een wissel op de toekomst werd gedacht, maar in december geraakte Kiwior in de eerste ploeg om er daarna nooit meer uit te gaan. Meer nog, in juni van dit jaar riep Pools bondscoach Czesław Michniewicz hem op voor de Nations League en sinds zijn eerste match tegen Nederland op 11 juni staat hij vast in de nationale ploeg.

Op het WK maakte hij ook indruk en intussen is uitgelekt dat Napoli hem in januari bij La Spezia wil weghalen. Tussen de 15 en 20 miljoen zouden ze daarvoor over hebben. Bij Anderlecht zullen er zich wel een paar voor het hoofd slaan, waaronder Hoofd Opleidingen Jean Kindermans, die hem als niet goed genoeg beoordeelde. Ook toenmalig beloftencoach Emilio Ferrera was geen fan van de robuuste verdediger.