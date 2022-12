Louis van Gaal strijdvaardig richting Argentinië: "Hebben nog een rekening te vereffenen"

Vrijdag speelt Oranje in de kwartfinale van het WK in Qatar tegen Argentinië.

Nederland zit duidelijk nog met een gevoel van revanche nemen tegen Argentinië. “We zitten nu al in de kwartfinale. Argentinië is natuurlijk het land waardoor we de laatste keer via strafschoppen uitgeschakeld werden. We hebben nog wel een rekening te vereffenen”, vertelt Van Gaal strijdvaardig bij ESPN.

Over het commentaar op het gebrachte voetbal wil hij het niet meer hebben. “Het voetbal is geëvalueerd, dat heb ik de media proberen uit te leggen. Dat was wel moeilijk, maar het is mij uiteindelijk wel gelukt. We hebben nu te maken met compactere defensies. Bijna alle toplanden voetballen zo, dus dan wordt het voor ons ook heel moeilijk.”

Voor Van Gaal blijft het werken met Oranje een soort van cadeau. “Ik vind het ongelofelijk hoe deze jongens met elkaar de verantwoordelijkheid oppakken. Hoe ze samen met elkaar ook al die meetings moeten ondergaan en dat met een glimlach doen.”

Het is gewoon genieten, voegt hij er nog aan toe. “Ik geniet van de wisselwerking met mijn spelers en mijn staf. Dat is een fantastische spirit. We zijn hier nu drie weken en er is nog geen onvertogen woord gevallen. Iedereen is op tijd, de discipline is geweldig. Al die meetings, afspraken: dat is niet altijd gemakkelijk hoor.”