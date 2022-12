Marc Degryse twijfelt niet aan Kevin De Bruyne: "Blijft man voor de komende jaren"

Bij de Rode Duivels wordt gesproken van een generatiewissel, maar niet lang iedereen zou plaats moeten ruimen.

Er zijn wat vraagtekens bij Rode Duivels die op leeftijd geraken. Voor Marc Degryse is en blijft Kevin De Bruyne alvast een zekerheid richting de toekomst.

“De Bruyne blijft de man waar het de komende jaren moet rond draaien bij de Duivels. Dit systeem moet hem ook liggen. We hebben gezien hoe belangrijk het voor hem is dat wij de wedstrijd in handen willen nemen”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

“Dat we willen voetballen en dominant zijn. Dat we de tegenstander onder druk willen zetten. Wel, in dit systeem en met die jonge gasten rond hem moet dat lukken.”