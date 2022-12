Nu al stevige solden op shirts van Rode Duivels: "Beleving is er nooit geweest"

De verkoop van truitjes van de Rode Duivels is geen succes geworden tijdens het afgelopen WK in Qatar.

De belabberde prestaties van de Rode Duivels zitten er zeker voor iets tussen, maar dat is ook niet de enige verklaring waarom de merchandising voor het WK niet verkocht.

Zeker de prijzen van de truitjes zitten in vrije val. Decathlon zakte al met 45 procent, van 90 naar 50 euro. Ook bij belgoshop.be krijg je 30 euro korting op een truitje. “De beleving is er gewoon nooit geweest”, zegt Jo Appeltans die belgoshop.be leidt aan Het Nieuwsblad. Tienduizenden producten zullen blijven liggen tot het EK in Duitsland.

Van de duizend shirts die het bedrijf had is er nog geen 30 procent verkocht. Ook Decathlon zit nog met enorm veel shirts op overschot. “Het ligt ook een beetje aan de shirts zelf”, klinkt het daar. “Het rode shirt, met de vlammen op, is gewoon niet zo geslaagd qua design. Het witte LOVE-shirt verkoopt wel iets beter.”