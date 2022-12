'Raad van Bestuur roept CEO KBVB op matje omdat er geen plan B is, maar... moet eigenlijk in eigen boezem kijken'

Peter Bossaert moet zich binnenkort verantwoorden voor het ontslag van Roberto Martinez. De CEO maakte dé fout door aan te nemen dat de Spanjaard ook na het WK aan de slag zou blijven bij de KBVB. En dus ligt er (momenteel) geen plan B klaar.

Het is de Raad van Bestuur van de KBVB - bestaande uit mensen uit het profvoetbal, maar ook uit het amateurvoetbal - die Peter Bossaert op het matje roept. Maar het moet gezegd: ook zij moeten eigenlijk in eigen boezem kijken.

Het Laatste Nieuws weet dat Bossaert de voorbije maanden de mening heeft gevraagd van hooggeplaatsten binnen de voetbalwereld. Lees: kenners die werkzaam zijn bij onder meer de Belgische topclubs. Ook daar kreeg de CEO de raad om de scheiding stilaan aan te vragen.

Maar het was net het gebrek aan kritische geluiden in Tubeke die ervoor gezorgd heeft dat er momenteel geen plan B is. De sportieve resultaten waren dan wel in dalende lijn, maar Martinez heeft op andere vlakken wél veel kunnen verwezenlijken.

Geen plan B en... amper kritiek

De Rode Duivels boekten sinds de aanstelling van de Spanjaard zeven miljoen euro winst, waren vier jaar nummer één op de FIFA-ranking én namen hun intrek in een pareltje van een nationaal oefencentrum. En daar staarden de bobo’s zich (te lang) op blind.