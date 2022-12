Franky Vercauteren begrijpt het niet van Eden Hazard: "Afwachten tot hij het toelicht"

Eden Hazard liet vandaag weten dat hij een punt zet achter zijn carrière als international. Op zijn 31ste stoppen bij de Rode Duivels is toch bijzonder vroeg.

Franky Vercauteren stelt toch vragen bij de exit van Eden Hazard. “Is er iets gebeurd op dat WK dat tot deze beslissing heeft geleid? We waren er niet bij, dus we weten dat niet”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Al is de keuze ook een beetje logisch. “Maar ergens had ik dit wel verwacht, want zijn situatie is niet makkelijk. Hij speelt niet meer bij Real en krijgt veel kritiek. Dat zal hem niet happy maken. Terwijl Eden net iemand is die zich moet kunnen amuseren om te presteren.”

Toch blijft Vercauteren met een gevoel van onbegrip zitten. “Hij zal nu liever focussen op zijn club en misschien is de nationale ploeg dan ergens een rem. Afwachten tot hij zijn beslissing nader toelicht.”