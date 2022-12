Nieuw bloed als sportief verantwoordelijke bij Lierse Kempenzonen

Lierse K. bereikte vandaag een akkoord met Koen Schockaert als sportief verantwoordelijke van geel-zwart.

Lierse wil de club verder uitbouwen met een nieuw sportief comité, dat samen de sportieve lijnen van de club zal uitzetten. “De komst van Schockaert past volledig in dit verhaal”, laat de club weten. “Over de werking van dit sportief comité volgt later meer info.”

Schockaert is een voormalig profvoetballer (Club Brugge, Lokeren, Germinal Beerschot) die afkomstig is van Dendermonde. Gedurende 8 seizoenen was hij sportief verantwoordelijke bij Capellen FC.

“Bij de Antwerpse club werd hij geroemd om steevast een slagkrachtig elftal op de been te brengen dat meedraaide aan de top van het klassement”, voegt de club er nog aan toe. “Talent van eigen bodem een kans geven stond daarbij steeds centraal.”