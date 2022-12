Ex-Bruggeling mogelijk zelfs de beste middenvelder van het WK: "Tot drie uur vanacht bij de fysio gezeten"

Sofyan Amrabat, in het verleden nog actief bij Club Brugge, groeide uit tot een ware nachtmerrie voor de Spanjaarden gisteren. De verdedigende middenvelder verloor letterlijk geen enkel duel. Voor sommigen is hij nu al de beste middenvelder van het toernooi.

En het was niet evident, want bijna was hij er niet bij geweest. "Gisteren heb ik er samen met de fysio tot drie uur in de nacht alles aan gedaan", zei hij na de match. "Ik heb met een spuit gespeeld. Ik kon die jongens en mijn land gewoon niet in de steek laten. Ik ben heel blij en trots."

"Ik denk dat we vooral trots mogen zijn op de manier waarop we dit hebben bereikt. Het was ontzettend zwaar vandaag. Spanje had misschien wel tachtig procent balbezit of zelfs meer (77 procent volgens de FIFA, red.). Hoe wij dan verdedigen, hoe iedereen bikkelt en zijn leven geeft, dat is denk ik ook een hele mooie manier van voetbal."

Sofyan Amrabat a gagné TOUS ses duels contre l’Espagne en 120 minutes.



Tout simplement MONSTRUEUX ! 🤯 pic.twitter.com/XFTXqeb52x — Footballogue (@Footballogue) December 6, 2022