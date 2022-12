Voorlopig weinig spanning op het WK, het zal van de laatste acht wedstrijden moeten komen

Buiten enkele kleine verrassingen in de groepsfase heeft het WK nog niet veel spanning gebracht.

Het WK voetbal zit er eigenlijk al bijna weer op. Met nog de kwartfinales, halve finales en de (kleine) finale staan er nog maar acht wedstrijden op het programma. En toch is het nog altijd wachten op echte spanning tijdens dit WK.

Toegegeven, er zijn al enkele verrassingen geweest met bijvoorbeeld de winst van Saoedi-Arabië tegen Argentinië of de dubbele stuntzege van Japan tegen Duitsland en Spanje. En met Duitsland en België sneuvelden ook al enkele toplanden.

Er waren ook enkele spektakelmatchen met Servië-Zwitserland of Zuid-Korea-Ghana en sommige laatste groepswedstrijden, Kroatië-België bijvoorbeeld, waren soms nagelbijters die beslisten over wie al dan niet doorging naar de volgende ronde.

Hopen op vuurwerk in de kwartfinales

En toch blijft het wachten op de kwartfinales voor er echt spanning komt. Want tijdens de achtste finales ging het verwachte land telkens redelijk gemakkelijk door. Enkel tussen Japan-Kroatië was het door de penaltyreeks even spannend. En de eerste helft van Brazilië tegen Zuid-Korea was ook genieten.

De vier affiches in de kwartfinales zijn allemaal om van te smullen. Vooral Engeland-Frankrijk en Nederland-Argentinië zijn wedstrijden om nu al naar uit te kijken. Tenzij de angst om te verliezen het dan natuurlijk overneemt en we non-matchen krijgen. Het is aan de ploegen om het tegendeel te bewijzen.