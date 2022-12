Na ontslag zware uithaal richting Blessin: "Meest verwaande trainer die ik had, neem een bad van bescheidenheid"

Na zijn periode bij KVO is de overstap naar Genoa geen succes geworden voor Blessin. Het ontslag van de Duitser was aan de orde nadat de Italiaanse club voorbije zondag in de Serie B met 0-1 verloor van Cittadella.

Blessin kreeg dus zijn C4 gepresenteerd en er volgde meteen ook straffe taal op sociale media van Federico Marchetti, vorig seizoen nog reservekeeper bij Genoa. "Jij bent de slechtste, meest fake en meest verwaande trainer die ik in mijn lange carrière heb gehad. Je hield iedereen bij Genoa voor de gek vanaf dag 1. Met je belachelijke voetbalideeën heb je een ploeg doen degraderen die zich makkelijk had moeten redden." Onder de leiding van Blessin eindigde Genoa negentiende in de Serie A en zakte het naar de Serie B. Daar had het ook al een beduidende achterstand opgelopen op de leider. Marchetti wist na de bovenstaande kritische woorden nog niet meteen van ophouden. "Nu je eindelijk thuis bent, neem een bad van bescheidenheid", was zijn advies. Shockeffect Van enig shockeffect was wel sprake: Genoa won vandaag met 2-0 van Südtirol en staat na zestien speeldagen vierde in het klassement.