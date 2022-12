Prestaties Ziyech kunnen hem naar Italiaanse topclub leiden, maar leggen ze genoeg geld op tafel?

Hakim Ziyech bewijst op dit WK dat hij het voetballen nog lang niet verleerd is. De aanvallende middenvelder van Marokko zit bij Chelsea echter niet eens in de wedstrijdkern en mag er vertrekken. Daar wil AC Milan gebruik van maken.

Volgens sportkrant La Gazzetta dello Sport gaat de Italiaanse topclub wel degelijk een bod uitbrengen. Of dat naar de wens van Chelsea zal zijn, is nog maar de vraag. Want ze zouden 15 miljoen voor hem veil hebben, terwijl de Londenaren nog 40 miljoen voor hem betaalden aan Ajax, dat ook geïnteresseerd is in een terugkeer.

Arrigo Sacchi, Italiaanse legende, is alvast gewonnen voor het idee. “Hij is een speler met opmerkelijke kwaliteiten, maar om succesvol te zijn is meer nodig dan techniek, goed voetenspel, dribbelen en snelheid. Je moet er ook je hoofd bijhouden. Ik ken Ziyech niet en kan daarom geen oordeel vellen. Maar ik heb vertrouwen in de clubleiding die tot nu toe weinig of geen fouten heeft gemaakt. Als ze hem gezien en gevolgd heeft, en ervan overtuigd is dat hij van waarde kan zijn voor het project, dan heeft ze gelijk om hem te kopen”, aldus Sacchi bij La Gazzetta.