Ex-ploegmaat reageert op situatie Cristiano Ronaldo: "Meer respect tonen"

Cristiano Ronaldo werd bij Portugal naar de bank verwezen. Volgens ex-ploegmaat Mesut Özil onbegrijpelijk dat zoiets gebeurt.

Op Twitter houdt Özil een stevig pleidoo voor Ronaldo. “Ik begrijp echt niet waar die constante negativiteit vanuit de pers tegenover Cristiano vandaan komt”, zegt Özil. “De media zijn gewoon uit op clicks en experten die zelf geen carrière meer hebben willen alleen maar aandacht met zijn grote naam en proberen hem in een slecht daglicht te stellen.”

En de Duitser gaat nog eventjes verder. “Hij wordt binnenkort 38 jaar, is het dan een verrassing dat hij geen 50 doelpunten meer maakt in een seizoen. Elke voetbalfan zou blij moeten zijn dat we hem twintig jaar op het allerhoogste niveau hebben zien spelen.”

“Ik denk niet dat iemand van de nieuwe generatie ooit zijn cijfers zal evenaren. Hij zal voor altijd in zijn eigen categorie zitten. Iedereen zou meer respect moeten tonen voor een van de grootste atleten uit de sportgeschiedenis.”