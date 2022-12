Marokkaans bondscoach voor confrontatie met Portugal en Ronaldo: "Hoop dat hij weer op de bank zit"

Marokko speelt zaterdag in de kwartfinale tegen Portugal.

Marokko schakelde in de achtste finales verrassend Spanje uit na strafschoppen. In de kwartfinale wacht een confrontatie met dat ander land van het Iberisch schiereiland, Portugal.

Bij dat Portugal startte Cristiano Ronaldo in de achtste finale tegen Zwitserland op de bank. Zijn vervanger Gonçalo Ramos deed het geweldig met een hattrick. "We gaan tegen een van de beste ploegen in de wereld spelen. Ik weet niet of Ronaldo zal starten, maar ik hoop dat hij weer op de bank zit. Hij is voor mij een van de beste voetballers aller tijden", zei Marokkaans bondscoach Regragui op zijn persconferentie.

"We zijn niet tevreden met wat we tot nu toe hebben gedaan. De euforie is voorbij, we zitten niet meer op een roze wolk. Nu willen we winnen van Portugal.. We willen laten zien dat Marokko het verdient om hier te zijn. Dat Afrika het verdient om hier te zijn. Voetbal is mondiaal", zei Regragui nog.