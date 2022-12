Ook Arie Haan enorm kritisch voor spel Nederland: "Een ploeg die op uitvalletjes mikt"

Nederland staat in de kwartfinale van het WK, maar deed dat op een on-Nederlandse manier. Daar is in eigen land veel over te doen en ook Arie Haan - ex-speler en -coach van Anderlecht - heeft daar zo zijn bedenkingen bij.

Louis van Gaal moest zijn speelstijl al meerdere malen verdedigen en blijft er op elke persconferentie vragen over krijgen. Hij past zich echter aan aan het materiaal dat hij ter beschikking heeft. "Wenger zei het goed, als Nederland wereldkampioen wordt kan niemand wat zeggen. Maar ik verzeker je, de voetbalwereld vindt het niks", zegt hij in Het Nieuwsblad. Haan zou Nederland ook graag dominant zien spelen. Maar zou dat evenveel resultaat opleveren? "De liefhebbers zien Nederland al jaren als een mooi en aanvallend voetballand. Nu zijn we een ploeg geworden die op de uitvalletjes mikt. We zijn gewoon een counterploeg. Het gaat echt niet om het systeem, maar om welke uitvoering je eraan geeft.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Nederland - Argentiniƫ live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.