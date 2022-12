Post-Martínez-tijdperk dient ook terugkeer te zijn naar geloofwaardige communicatie in de échte realiteit

Het post-Martínez-tijdperk is ingezet met een taskforce die het profiel van de nieuwe bondscoach moet schetsen. Best staat geloofwaardige communicatie ook op het verlanglijstje.

Het is volop uitkijken naar wie die nieuwe bondscoach juist kan worden. In ieder geval zal die aan menige vereisten moeten voldoen. Die vereisten zijn onder meer ervaring hebben in het omgaan met topspelers, helemaal mee zijn met het moderne voetbal en een open en sterke communicator zijn. Deze zaken kwamen stonden in de vacature die na de periode-Wilmots verspreid werd en komen wellicht nu terug.

Het onderdeel 'communicatie' wordt dus al aangehaald. Die moet naast open en sterk vooral geloofwaardig zijn. Onder meer dankzij geslaage PR-acties zag de voetbalbond de populariteit in de 'Gouden Generatie-jaren' stijgen naar een ongekend hoogtepunt. Inmiddels brokkelde die door het sterke verval van de laatste jaren af en moet de ploeg weer met supporters verzoend worden. Daar is geloofwaardigheid voor nodig.

Overdreven optimisme tot in het extreme

Net datgene wat Roberto Martínez al lang was kwijtgespeeld. Ieder zijn stijl, natuurlijk. Dat Martínez de man was van het overdreven positivisme, werd al snel duidelijk. Daar kwam dan hier en daar wel een opmerking over, maar een drama werd daar ook niet van gemaakt. Alleen: hoe langer Martínez bondscoach was, hoe meer dat een eigen leven ging leiden en hoe meer de Spanjaard in een alternatieve realiteit leek te leven.

Bepaalde zaken kwamen zo echt niet ernstig meer over. Als hij het debuut van Debast wilde verdedigen, kon dat op een andere wijze dan dit 'het beste debuut van een speler bij de nationale ploeg' te noemen. Als hij de positie van Witsel wilde verdedigen, kon dat op een andere manier is dan te zeggen dat Witsel 'de speler is die we allemaal willen zijn'.

Eden Hazard, die moest dan weer basisspeler zijn op het WK, want invallen was niet voor hem weggelegd. Terwijl de concurrent voor die positie, Leandro Trossard, week na week aan de aftrap staat bij Brighton. Maar goed, de ex-bondscoach was die mening toegedaan. Om dan in de allesbeslissende laatste groepsmatch Hazard toch op de bank te zetten en hem slechts enkele minuten voor affluiten te laten invallen.

Alternatieve realiteit achterwege laten

Ook bepaalde beslissingen van Martínez vervielen dus in deze alternatieve realiteit, zoals bijvoorbeeld het opnemen van Duranville maar niet Trésor. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. De opvolger van de voormalige Wigan-trainer moet wel weer instaan voor communicatie met de buitenwereld die zich in de échte realiteit afspeelt. Eerder zalven dan slaan? Dat mag, zolang het maar geloofwaardig blijft.