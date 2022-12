De ideale opvolger voor Martinez? "Maar kan nieuwe generatie daarmee om?"

De Rode Duivels moeten op zoek naar een nieuwe hoofdcoach na het vertrek van Roberto Martinez.

Als het van ex-Rode Duivel Philippe Albert afhangt, dan is er eigenlijk maar één echte mogelijkheid: Michel Preud'homme.

Veeleisend

"Het beste en best betaalbare is een Belg. Het is een enorm voordeel als je in beide landsdelen enorm populair bent", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Toch ziet hij ook een mogelijk probleem: "Er is één maar. Preud'homme is extreem veeleisend. Kan die nieuwe generatie daarmee om?"