Frankrijk verslaat Engeland en gaat naar de halve finale na late strafschopmisser Harry Kane

Frankrijk heeft de kraker in de kwartfinale gewonnen, al was Engeland soms beter en had het de beste kansen.

Frankrijk begon het best aan de wedstrijd en had een klein kansje via Giroud. Hij kopte achterwaarts richting doel, maar niet genoeg om doelman Pickford te bedreigen. Bij een Engelse tegenaanval iets na het kwartier kon Frankrijk eens counteren. Walker was even uit positie en zo had zijn rechtstreekse tegenstander Mbappé vrije baan.

Mbappé gaf de bal mee aan Dembele en via Griezmann belandde de bal bij Aurélien Tchouaméni. Vanop zo’n twintig meter haalde de middenvelder onhoudbaar uit. De Fransen stonden na nog geen twintig minuten op voorsprong. Bij het veroveren van de bal door Upamenaco was er wel een overtreding op Saka, maar de goal telde.

Engeland was niet aangeslagen, integendeel. Na de 0-1 ging het op zoek naar een goal via twee keer Kane, maar hij kon doelman Lloris niet bedreigen. Na een halfuur ging Kane neer in de zestien na een contact met Upamenaco, maar ook na een controle van de VAR kreeg Engeland geen penalty. Mbappé werd wat uit de match geworden door Walker en Bellingham, maar kon toch één keer schieten. Zijn schot ging wel hoog over. De Fransen gingen de rust in met een voorsprong.

Na tien minuten in de tweede helft kreeg Engeland wel een penalty nadat doelpuntenmaker Tchouaméni Saka neerhaalde in de zestien. Engelse aanvoerder Kane nam zijn verantwoordelijkheid en bracht de stand weer in evenwicht. Frankrijk was wakker na die gelijkmaker, maar het was toch Engeland die doorzette via Saka en Kane. Ook Maguire kopte nog tegen de paal.

Een kwartier voor tijd dook Giroud nog eens op. Eerst pakte Pickford nog zijn inzet van dichtbij, een minuut later kopte hij via de schouder van Maguire de 1-2 toch binnen na een prachtige voorzet van Griezmann. Engeland was nog altijd niet dood want tien minuten voor tijd kreeg het opnieuw een penalty. Hernandez duwde met zijn schouder te fel in de rug van Mount en de bal ging logischerwijze op de stip.

Kane zette zich opnieuw achter de bal, maar nu schoot hij de bal meer dan een meter over de kooi van Lloris. Het was de kans voor Engeland want daarna gebeurde er niet veel meer. Engeland was grote delen van de wedstrijd beter, maar Frankrijk gaat toch door naar de halve finale en speelt daarin woensdag tegen het verrassende Marokko, dat won van Portugal.