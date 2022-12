Louis van Gaal zwaait af bij Nederland en heeft nieuws richting Rode Duivels

Voor Nederland zit het WK in Qatar erop na een nederlaag in de kwartfinales tegen Argentinië. Louis van Gaal heeft nieuws over zijn toekomst.

Voor Louis van Gaal was het al duidelijk dat er geen vervolg zou komen bij de Nederlandse nationale ploeg - moet Koeman staat er al een opvolger klaar. "Neen, ik ga niet door. Dit was mijn laatste wedstrijd van mijn derde mandaat bij Nederland", aldus De Admiraal op zijn persconferentie. Pensioen? "Ik ben teruggekomen uit mijn pensioen voor deze job, zoals ook Advocaat deed voor ADO Den Haag. Of ik nog iets ga doen? Normaal gezien niet." Het lijkt dus einde verhaal voor Louis van Gaal als coach. Hij werd al in verband gebracht met de Rode Duivels, maar de Belgische voetbalbond nam nog geen contact op.