Franky Van der Elst ziet een minpuntje bij Marokko: "Dit vind ik ongepast"

Marokko krijgt door hun prestaties op het WK veel lof. Franky Van der Elst ziet wel een minpuntje.

In Qatar schreef Marokko geschiedenis door als 1e Afrikaanse land de halve finales op een WK te halen. Ze verloren nog niet en kregen nog maar 1 doelpunt tegen. Dat was dan ook nog eens een own goal.

Tijdens de wedstrijden konden de Marokkanen telkens op een massa supporters in het stadion rekenen. Die laten elke keer van zich horen.

Franky Van der Elst stoort zich soms aan hun gedrag. "Elke keer dat de tegenstander de bal heeft, wordt die uitgefloten. Ik vind dat ongepast", verteldde hij in Villa Sporza. "Akkoord dat je dat in clubverband doet en je een bepaalde speler voortdurend uitfluit, maar tijdens een interland. Nee dat niet."