Lionel Messi en co hoeven geen schorsing te vrezen: vanaf de halve finales beginnen ze met een propere lei

Er vielen al een pak gele kaarten. Die gaan geen invloed hebben op de finale.

Onder meer Argentinië zal opgelucht zijn. In de kwartfinale tegen Nederland kregen heel wat spelers een gele kaart, maar die zullen geen invloed op de finale hebben. Elke speler begint vanaf de halve finales vanaf 0.

Enkel de spelers die voor de halve finales door hun 2e gele kaart in het tornooi al geschorst waren, zullen hun straf moeten uitzitten. Die kaarten worden niet kwijtgescholden.

Zo zullen we in principe elke topper in de finale aan het werk kunnen zien. Tenzij iemand een rode kaart pakt of een blessure oploopt. Maar dat laatste ziet niemand graag gebeuren.