Apengeluiden op Beerschot niet bevestigd: Club moet geen sanctie vrezen

Joseph Laumann, de trainer van SL16 FC, de beloften van Standard, zei dat er apengeluiden in de tribune te horen waren toen zijn ploeg zondag op Beerschot speelde.

De trainer deed zijn verhaal bij Eleven Sports na de match. “Ze wisten niet wat hen overkwam. Als dit in Engeland of Duitsland zou gebeuren, dan wordt de match direct stilgelegd. Hier wordt er gewoon rustig doorgespeeld. Ongelooflijk”, klonk het.

Opvallend is dat niemand anders dit gemerkt heeft. Het verslag van de match delegate is duidelijk. “De scheidsrechter informeerde me dat de staff van R. Standard de Liège na de wedstrijd meedeelde dat er racistische gebaren en spreekkoren werden geuit naar een speler van R. Standard de Liège. De scheidsrechter heeft hiervan niets vastgesteld tijdens de wedstrijd en werd hierover ook tijdens de wedstrijd niet ingelicht. Ikzelf, als match delegate, heb niets gehoord of gezien dat wijst op racisme/discriminatie”, citeert Het Nieuwsblad hem.

Beerschot hoeft dan ook geen sanctie te vrezen voor deze vermeende feiten.