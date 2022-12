Neymar bewijst eenheid bij Braziliaanse ploeg en deelt chats met ploegmaats om dat duidelijk te maken

Na de WK-uitschakeling kwam er veel kritiek op de Braziliaanse ploeg. Onder meer op Neymar en op de eenheid binnen de ploeg. De superster deelde nu - zonder hun medeweten - de chats die hij had met enkele van zijn ploegmaats.

"De beslissing deze persoonlijke chats openbaar te maken (zonder hun toestemming) is genomen om te laten zien hoezeer we het wilden en hoe groot de eenheid was", klinkt het op de Instagram van de aanvaller.

Neymar was aangeduid om de vijfde penalty te nemen, maar door het missen van Marquinhos kwam hij daar niet meer toe. "We moeten sterk zijn, onze tijd nemen en zien wat het voetbal ons nog gaat brengen", stuurde hij naar Marquinhos.

Ook Rodrygo kreeg een berichtje. "Ik ben hier om te zeggen dat je een ster bent. Het is een eer om deel uit te maken van je carrière, van je te horen dat ik je idool ben en te zien dat je een van sterren van het Braziliaanse voetbal gaat worden."

"Ik heb veel strafschoppen gemist in mijn carrière en van al mijn missers heb ik geleerd. Ik heb nooit opgegeven, ik ben altijd op zoek gegaan naar verbetering en perfectie. Hou vol. Deze kritiek en deze druk zullen je beter maken en je zal onthouden wat ik je heb gezegd. Je zal een volgende prijs naar Brazilië brengen. Sorry voor het uitstellen van je droom. We zijn altijd samen en dank voor je liefde."