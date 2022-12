16 jaar geleden stonden ze een eerste keer tegenover elkaar: "Modric en Messi zullen dat toen nooit gedacht hebben..."

Luka Modric en Lionel Messi staan voor de zoveelste keer in hun loopbaan tegenover elkaar. Maar het begon allemaal 16 jaar geleden, net voor het WK in Duitsland.

Net voor dat WK debuteerde Modric in een oefenmatch tegen Argentinië. Messi scoorde daarin zijn eerste goal voor zijn land. "Bijna. "Een 18-jarige Messi en een 20-jarige Modric stonden voor het eerst tegenover elkaar."

Daarna werden ze tegenstanders bij Barcelona en Real Madrid. "Ze zullen zich toen niet hebben kunnen inbeelden dat ze de jaren nadien een groot hoofdstuk als tegenstanders van elkaar zouden schrijven. Die namiddag in het St. Jakob Park in Basel hadden ze nooit kunnen denken dat ze elkaar zestien jaar later in Doha opnieuw zouden tegenkomen, in een van de belangrijkste matchen van hun carrière."