Ten Hag ziet bekritiseerde speler top-WK spelen: "Ik hoop dat hij zijn vorm van het WK meebrengt naar United, hij is megabelangrijk"

Harry Maguire heeft wel al wat te verduren gekregen de voorbije maanden. De verdediger zat in een slechte periode en kreeg van overal hoongelach over zich heen. Hij verloor zelfs zijn basisplaats bij Manchester United. Maar op het WK toonde hij dat hij nog steeds een rol kan spelen.

De 29-jarige Maguire speelde een sterk toernooi en dat is ook Erik ten Hag niet ontgaan. "Het is duidelijk dat hij goed genoeg is om op het hoogste niveau te voetballen", zei zijn coach tijdens het oefenkamp in Spanje.

"Hij had een periode in Manchester waarin hij slecht presteerde en dat brengt hem natuurlijk in een lastig parket. Maar bij Engeland speelt hij bijna heel de tijd goede matchen."



"Wij willen dat hij die vorm meebrengt naar Manchester, zodat hij hetzelfde kan brengen op het veld voor United. "Ik denk dat hij een heel goede Wereldbeker kende. Hij was erg consistent. Met het vertrouwen waarmee hij nu speelt, is hij een megabelangrijke speler voor ons. Dat is wat iedereen verwacht."