Marc Degryse over Argentinië en Kroatië: "Trainers die spelers op dezelfde golflengte krijgen"

Vanavond staat met het duel tussen Argentinië en Kroatië de eerste halve finale van het WK in Qatar op de agenda.

Marc Degryse kijkt vooral op hoe de twee trainers in alle rust hun ploeg naar de eindfase loodsten. “Straf dat hij Argentinië vorig jaar uit het niets naar de Copa America leidde en nu in de halve finale op het WK staat. Op een verstandige wijze ook”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Hij motiveerde z'n spelers niet alleen met de uitspraken van Van Gaal, maar lukt er ook in om de druk af te houden.

Dalic heeft dan wel meer ervaring op de teller, maar vooral in het Midden-Oosten. “Hij kwam niet als grote naam aan het roer te staan bij de Kroaten, maar deed het wel fantastisch, met een finale op het WK van 2018 en nu al de halve finale.”

“Net als Scaloni stelt hij zich bescheiden op: geen grote woorden, focus op de eigen groep en met respect voor de tegenstander. Allebei krijgen ze het voor elkaar dat alle spelers op dezelfde golflengte zitten.”