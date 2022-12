Nu al zeker ook in Qatar: twee teams hebben vertegenwoordiger in elke WK-finale sinds 1982(!)

De WK-finale 2022 in Qatar wordt er eentje tussen Argentinië en Kroatië enerzijds en Frankrijk of Marokko anderzijds. En zo zijn we alvast zeker van één erg opvallende statistiek.

In elke WK-finale sinds het WK 1982 zijn er twee ploegen vertegenwoordigd geweest. En zij zullen er ook in Qatar sowieso opnieuw bij zijn - toch wel opvallend te noemen. Het gaat over Bayern München en Internazionale. Met Brozovic (Kroatië/Inter) of Lautaro Martinez (Argentinië/Inter) speelt er sowieso opnieuw iemand van het Italiaanse team in de finale, terwijl er woensdag zeker iemand van Bayern zich plaatst: Coman en Pavard spelen voor Frankrijk, Mazraoui voor Marokko. Elfde keer op rij En zo wordt het al de elfde keer op rij dat er in de finale een speler van Bayern én Internazionale kans maakt op de wereldtitel. De voorbije tien op een rijtje: 2018: Brozovic en Perisic (Kroatië/Inter) - Tolisso (Frankrijk/Bayern)

2014: Palacio (Argentinië/Inter) - Neuer, Lahm, Kroos, Götze, ... (Duitsland/Bayern)

2010: Sneijder (Nederland/Inter) - Van Bommel en Robben (Nederland/Bayern)

2006: Materazzi (Italië/Inter) - Sagnol (Frankrijk/Bayern)

2002: Ronaldo (Brazilië/Inter) - Kahn, Jancker, Linke en Jeremies (Duitsland/Bayern)

1998: Djorkaeff (Frankrijk/Inter) en Ronaldo (Brazilië/Inter) - Lizarazu (Frankrijk/Bayern)

1994: Berti (Italië/Inter) - Jorginho (Brazilië/Bayern)

1990: Matthaus, Klinsmann en Brehme (West-Duitsland/Inter) - Augenthaler, Kohler en Reuter (West-Duitsland/Bayern)

1986: Rummenigge (West-Duitsland/Inter) - Matthaus, Hoeness en Eder (West-Duitsland/Bayern)

1982: Bergomi, Oriali en Altobelli (Italië/Inter) - Rummenigge, Breitner en Dremmler (West-Duitsland/Bayern)