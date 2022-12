De Camargo gelooft in een Preud'homme als bondscoach: "Of hij sollicitatiebrief gaat schrijven? Dat denk ik niet"

Michel Preud'homme is één van de genoemde namen als mogelijk nieuwe bondscoach. Igor de Camargo zou dat wel zien zitten en gelooft ook nog wel in een mooie toekomst voor de Rode Duivels.

In de WK-show Christiaens & Company op TV Limburg bespreekt de Braziliaanse Belg de optie om Preud'homme als nieuwe bondscoach aan te stellen. "Ik vind dat hij de kwaliteiten heeft om die rol over te nemen. Het maakt wel een verschil dat hij er nu al een tijd uit is, maar hij heeft wel de ervaring die België nodig heeft."

Zou hij dan ook de man zijn die nu echt durft te doorselecteren? "Preud'homme weet hoe hij moet praten met de toppers. Hij geeft ook wel kansen aan jonge gasten. Daar ben ik honderd procent zeker van." Alleen gaat de bond weer opmerkelijk te werk met het uitschrijven van een vacature. Gaat Preud'homme dan echt zelf een sollicitatiebrief schrijven? "Dat denk ik niet."

Kwaliteit genoeg

Wie ook aan het roer komt: De Camargo denkt dat de Rode Duivels op het volgende WK weer een goed figuur kunnen slaan. "Ja, we hebben kwaliteit genoeg in België om competitief te zijn. Courtois kan nog bijna tien jaar door, je hebt nog Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Dat zijn de sterke pionnen. Met de kwaliteit die rondloopt, ook in buitenlandse competities, gaat het binnen vier jaar wel lukken."