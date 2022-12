Nederlandse Eredivisie-trainer neemt zelf ontslag na 'grensoverschrijdend gedrag': "Ik herken mezelf niet"

In Nederland is er commotie ontstaan rond Henk Fraser, nu ex-trainer van FC Utrecht. Gisteren sijpelden er al berichten door dat de coach het aan de stok had gekregen met aanvaller Amin Younes op oefenkamp. Vandaag nam hij zelf ontslag omwille van "grensoverschrijdend gedrag".

Zo staat het ook letterlijk in het persbericht dat Utrecht de wereld instuurde. Fraser zou Younes bij de keel gegrepen hebben na een discussie. De Duitse spits was daar duidelijk van aangedaan en het clubbestuur was in schock.

“Dit is me als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen, en ook mij, pijn”, aldus Fraser op de website van de club. “Daarom heb ik de keuze gemaakt om op te stappen. Ik herken mezelf niet in mijn handelen en wil mijn excuses aanbieden aan alle betrokkenen.”

''Bij FC Utrecht gelden, zoals bij elk bedrijf en zoals in de gehele maatschappij, bepaalde normen en waarden. Soms, in het heetst van de sportieve strijd, worden de randen daarvan opgezocht'', legt algemeen directeur Thijs van Es uit op de site van FC Utrecht. ''In dit geval is door Henk gedrag vertoond dat over de grens van het geoorloofde gaat, waarover we het direct eens waren, waardoor hij deze beslissing heeft gemaakt.''