Luis Enrique prikt nog even naar Spaanse selectie: "Eén speler had ik beter thuisgelaten"

Spanje werd in kwartfinale van het WK uitgeschakeld door Marokko. Het betekende ook het einde van bondscoach Luis Enrique.

Luis Enrique nam na het WK afscheid van Spanje. Met Luis de la Fuenta had de Spaanse voetbalbond al heel snel een vervanger klaar. Hij werd deze week al voorgesteld.

Op Twitch beantwoordde Luis Enrique tijdens het WK geregeld vragen van fans en nu kwam hij nog één keer terug op het voorbije WK in Qatar.

En daar prikte hij wel eventjes. “Eén speler had ik beter thuisgelaten”, zei Enrique. “Ik ga niet zeggen wie het is, maar uiteindelijk bracht hij niet wat ik van hem had verwacht. Ik had beter een andere speler opgeroepen.”