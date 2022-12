'KRC Genk staat héél dichtbij eerste wintertransfer'

KRC Genk staat momenteel op kop in de Jupiler Pro League. Het wil zich nu ook gaan versterken met oog op de toekomst.

KRC Genk wil ook de komende jaren de dienst blijven uitmaken in de Jupiler Pro League en begint daartoe nu al te werken aan die toekomst.

Caicedo

In die optiek staan ze nu ook heel dichtbij hun eerste aanwinst voor komende winter, zo laat Het Belang van Limburg weten.

Zo zou Alfredo Caicedo dicht bij een handtekening staan in de Cegeka Arena. In eerste instantie zou de linksachter gaan rijpen bij de beloftenploeg in de Challenger Pro League, maar de 18-jarige Ecuadoriaan van Aucas zou op termijn kunnen doorstromen naar de A-kern.