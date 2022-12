Real Madrid heeft toptransfer beet: "De handtekeningen zijn gezet!"

Volgens Fabrizio Romano heeft Real Madrid een gigantische deal gesloten met het Braziliaanse wonderkind Endrick.

Enkele Europese topploegen zaten al een tijdje achter de 16-jarige Braziliaanse aanvaller Endrick van Palmeiras. De deal is ondertussen officieel gemeld door Real Madrid.

Volgens Fabrizio Romano zou er met de deal 60 miljoen euro gemoeid zijn, iets dat kan oplopen tot 72 miljoen met alle bonussen.

Omdat hij pas 16 is kan hij door de regels van FIFA pas in 2024, als hij 18 geworden is, bij Real Madrid aansluiten. Het zou gaan om een contract van minstens drie jaar en een optie voor drie extra jaren.