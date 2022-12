'80% van de Real Madrid-fans zien Eden Hazard graag in januari al vertrekken'

Marca heeft een poll georganiseerd over de situatie van Eden Hazard bij Real Madrid. Dat heeft tot een duidelijke uitkomst geleid.

Bij Real Madrid zit Eden Hazard meestal op de bank en mag hij weinig invallen. Ook was er al meermaals ongenoegen bij de fans van de Koninklijke.

Het Spaanse Marca organiseerde onlangs een poll over Hazard. De uitkomst daarvan was duidelijk: op bijna 45 000 stemmen wil zo'n 80% dat Hazard al in januari vertrekt. Het geduld is dus op bij de fans.

Hazard werd nochtans met grote trom in 2019 voor 115 miljoen euro naar Real Madrid gehaald, maar blessures en een plaatje verhinderden hem. Ondertussen is het plaatje verwijderd en hij kan Carlo Ancelotti nog steeds niet overtuigen.

Een vertrek lijkt dus aan de orde. Marca denkt aan de MLS, maar Hazard wil liever nog tot zeker in de zomer blijven.