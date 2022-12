De Condé laat zich uit over Wouter Vrancken als bondscoach

Bij KRC Genk volgen ze het debat over de nieuwe bondscoach met argusogen op. Niet alleen voor de spelers, maar ook omdat Wouter Vrancken genoemd wordt.

Roberto Martinez had de voorbije jaren niet bepaald oog voor spelers van Racing Genk in de selectie van de Rode Duivels. Dat willen ze in Limburg de komende jaren wel graag anders zien.

Het debat om de nieuwe bondscoach wordt dus heel hard opgevolgd. Zeker ook omdat Wouter Vrancken meer en meer naar voren geschoven wordt als opvolger van Martinez. Head of Football Dimitri de Condé is er zo goed als zeker van dat Vrancken niet zal solliciteren.

“Ik weet dat Wouter dat niet gaat doen. Ik ben ervan overtuigd dat hij het wel kan, maar die stap is nu niet aan de orde”, vertelt De Condé aan Het Belang van Limburg.

“Wouter is iets aan het opbouwen, de timing om bondscoach te worden is nu niet goed voor hem. Hij heeft veel meer perspectieven als coach van een club. Hij kan later, als kers op de taart van zijn carrière, nog bondscoach worden.”