Filip Joos overtuigd: "Ze hebben meer gedaan dan de Rode Duivels in halve finale"

Marokko werd door Frankrijk uitgeschakeld in de halve finales van het WK in Qatar.

Marokko mag dan wel verloren hebben op het WK, voor Filip Joos kunnen ze dat met opgegeven hoofd doen. “Marokko kreeg na de match een oprecht applaus in het stadion”, zegt Filip Joos in de WK-podcast van Sporza.

“Dat was voor een erg fris en mooi voetballend Marokko dat aan de bal veruit de beste wedstrijd van het toernooi speelde. Dat was echt een applaus uit waardering voor de prachtige halve finale die ze ervan gemaakt hebben.”

Marokko kwam tegen Frankrijk voor het eerst op dit WK op achterstand, maar ze vielen daardoor helemaal niet door de mand. “Ik vind niet dat ze begonnen met een egelstelling, dat was echt niet, hoor. Het was van in het begin een wedstrijd waarin Marokko de bal wou. Dat verdient echt een pluim.”

En voor Joos was er zelfs meer. “Als je eigenlijk nuchter kijkt, hebben ze meer gedaan dan de Rode Duivels in onze halve finale tegen Frankrijk vier jaar geleden. Met al onze vedetten... Marokko heeft Frankrijk meer in de problemen gebracht dan wij.”