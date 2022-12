Hein Vanhaezebrouck over vacature voor bondscoach: "Heel slecht signaal"

Deze week loste de voetbalbond de vacature voor de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels.

Hein Vanhaezebrouck, genoemd als één van de kanshebbers voor de job van bondscoach, heeft toch wel enkele bedenkingen bij de vacature en de selectieprocedure.

Hoe moet de nieuwe bondscoach eruit zien? “Er is een taskforce, hé. Stel die vraag aan hen, in plaats van aan mij. Ze hebben alle slimme voetbalmensen bij elkaar gezet en zij zullen dat wel bepalen”, zegt Vanhaezebrouck aan Het Laatste Nieuws.

Vanhaezebrouck vindt dat het allemaal lang moet duren, terwijl er eigenlijk niet veel tijd is. “‘Goh, we hebben tijd, want we spelen pas in maart’, voel ik bij de bond. Ik vind dat een heel slecht signaal.”

En dat heeft zijn redenen. “Ik denk niet dat Spanje aan de voorzitter van Real Madrid gevraagd heeft om mee te zoeken naar de opvolger van Luis Enrique. Daar hebben ze meteen een beslissing genomen door de beloftencoach door te schuiven. Duidelijk. De KBVB was duidelijk niet voorbereid op een vertrek van Martinez.”