Met Lionel Messi vs Kylian Mbappé krijgen ze in Qatar de finale waar ze altijd van droomden

De twee sterren van het wereldvoetbal, én PSG, staan tegenover elkaar in de WK-finale.

Met Argentinië en Frankrijk staan twee toplanden tegenover elkaar in de finale van het WK in Qatar. Bij Argentinië speelt ene Lionel Messi, waarschijnlijk de grootste voetballer aller tijden, en bij Frankrijk Kylian Mbappé, die het voetbal het komende decennia zal domineren. Beiden spelen ook voor Paris-Saint-Germain, de club van Qatar sinds 2011.

Na de WK-toewijzing in 2010 kocht Qatar via Qatar Sports Investments PSG met als doel sterren af te leveren op het WK in eigen land. Van Mbappé, toen amper 13, en Messi was toen nog lang geen sprake bij PSG. En toch lukte het de Qatari.

Mbappé stond begin dit jaar nog echter wel nog op vertrekken bij PSG, maar hem net voor het WK laten vertrekken was natuurlijk gezichtsverlies geweest. Er werd hem een cheque van 630 miljoen euro voor drie jaar gegeven en de grote ambassadeur bleef gewoon.

Historisch WK

Toen Lionel Messi vorige zomer plots beschikbaar was door de penibele financiële situatie van Barcelona, twijfelden ze in Qatar en Parijs geen seconde. Met Mbappé, Messi en Neymar had Qatar bijna alle mogelijke sterren van het hedendaagse voetbal in zijn rangen, de perfecte ambassadeurs voor het WK in Qatar.

Het mag dan allemaal op veel toevalligheden gebaseerd zijn, de Qatari hebben het toch klaar gekregen om de twee sterren van het wereldvoetbal in de finale te hebben. De kritiek op Qatar is toch stilaan weggeëbd en dit WK wordt sowieso historisch. Messi wint er misschien zijn eerste en enige WK of Mbappé pakt op zijn 23ste zijn tweede wereldtitel op rij. Het perfecte scenario voor Qatar.

Wat na het WK?

Wat er na het WK met PSG en zijn sterren zal gebeuren is echter wel nog onduidelijk. Die felbegeerde Champions League winnen lukte nog altijd niet, Mbappé wil graag naar Real Madrid en Messi heeft heimwee naar Barcelona. Macron wil de Qatarezen dus maar graag te vriend houden om de club toch maar niet dumpen na het WK en zit net als in Rusland gewoon in de tribune.

Of er nu een schandaal is losgebarsten of niet over corruptie in de EU met Qatar in een hoofdrol, Macron blijft er gezellig bij zitten. Ondanks alle kritiek over mensenrechten en OneLove, de Qatari hebben zich aan de wereld kunnen tonen. Of hoe voetbal toch meer is dan een spelletje en gewoon politiek is.