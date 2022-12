Sergio Busquets zet punt achter carrière als international

In een bericht op sociale media heeft Sergio Busquets zijn afscheid als international aangekondigd.

De 34-jarige middenvelder van FC Barcelona speelde in Qatar voor de vierde keer mee op een WK. In 2010 pakte hij de wereldtitel met Spanje. Busquets miste de laatste strafschop in het duel in de achtste finales tegen Marokko en kende zo een afscheid in mineur.

“Het was een eer mijn land te vertegenwoordigen en aanvoerder te mogen zijn”, zei Busquets. “Ik heb zeer veel wedstrijden mogen spelen aan de top. Soms waren we succesvol, soms niet. Maar we gaven ons altijd voor honderd procent. Het moment is nu gekomen om na 15 jaar afscheid te nemen.”

Busquets speelde 143 keer voor Spanje en scoorde daarin 2 keer. Hij pakte in 2010 de wereldtitel en in 2012 het EK.