Anderlecht heeft één absolute transferprioriteit en heeft al drie verschillende pistes op het oog

RSC Anderlecht wil zich deze winter graag versterken om in 2023 nog mee te spelen om de play-offs en Europees voetbal.

In die optiek wordt al langer dan vandaag gezocht naar een centrale aanvaller en die lijkt nu stilaan gevonden te worden.

Er zijn verschillende pistes die lopen bij paars-wit, al wil CEO Fredberg niet te hard in zijn kaarten laten kijken zo blijkt.

Drie pistes

Onder meer Filip Szymczak staat op de radar. Dat is een 20-jarige Poolse spits die momenteel uitkomt voor Lech Poznan. Daar staat hij nog onder contract tot juni 2025. Dit seizoen was hij over alle competities heen al goed voor 3 goals en 4 assists.

Maar Anderlecht heeft ook zijn oog laten vallen op Luis Palma van Aris Saloniki in Griekenland. Er zou zelfs al een bod geplaatst zijn van 3 miljoen euro, klinkt het in Griekenland. En ook Jay-Roy Grot van Viborg staat in de belangstelling van paars-wit.