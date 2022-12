Argentijns bondscoach kijkt uit naar titanenstrijd, maar... "We hebben nog andere wapens"

De match waar iedereen naar uitkijkt: Argentinië-Frankrijk in de WK-finale. Argentijns bondscoach Lionel Scaloni had goed nieuws over Angel Di Maria, die helemaal hersteld is. Zijn tactiek wou hij wel nog niet prijsgeven.

"Het team heeft besloten. Straks hebben we de laatste training, misschien komen de laatste spelers er dan wel achter. Het kan 5-3-2 zijn, het kan 4-4-2 zijn; daar wil ik verder niets over kwijt. Onze manier van spelen gaat ook verder dan het spelsysteem. Ik denk niet dat we heel anders spelen als we op papier anders opgesteld zijn. We kijken altijd naar waar we onze rivaal pijn kunnen doen en hoe we zelf niet hoeven te lijden. Het plan is gemaakt."

De media maakte er al een finale tussen Messi en Mbappé van, maar daar wil Scaloni niks van weten. "De wedstrijd die we morgen spelen is Argentinië-Frankrijk, niet Messi-Mbappé. Beide ploegen hebben ook andere wapens die de wedstrijd kunnen beslissen. Leo voelt zich in ieder geval goed, hij is klaar voor morgen. We hopen dat het onze kant op zal gaan vallen."